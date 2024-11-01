İsrail'in Lübnan Saldırıları: 30 Ölü, 2.897 Toplam Kayb

İsrail’in Süregeldiği Saldırılar ve Son Gelişmeler

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün Lübnan’a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucunda 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve 103 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar sonucunda, toplamda 2.897 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13.150 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail Ordusundan Daha Fazla Bombardıman

İsrail ordusunun, Hizbullah ile süren çatışmalar kapsamında 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan’ın güney bölgesi, Bekaa ve Baalbek yerlerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirilmektedir. Bu durum, bölgede yüz binlerce kişinin yerinden olmasına yol açmıştır.

Göç Dalgası ve İnsani Durum

İsrail bombardımanları sırasında, Lübnan’ın güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgalarının sürdüğü ifade edilmektedir. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştır.