İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği topçu ve hava saldırıları sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNAda yer alan habere göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki beldelere yönelik topçu ve hava saldırılarına aralıksız devam ettiği belirtildi. Hıyam beldesine yönelik topçu atışları gerçekleşirken, Nebatiye vilayetine bağlı bölgelere yönelik geniş çaplı bir dizi hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Yine habere göre, İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Tulin beldesine düzenlediği hava saldırısında bir kadın ile bir çocuğun yaşamını yitirdiği, toplamda 8 kişinin yaralandığı ifade edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılar sonucunda güneydeki Kefr Killa beldesinde 2 kişinin daha yaralandığını belirtti.

Öte yandan, İsrail ordu radyosu, ordunun Lübnan'a yönelik saldırıların ilk aşamasında güneydeki Nebatiye bölgesini hedef almakla yetindiğini aktardı. Bugün ayrıca, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği duyuruldu.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Ateşkes ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in bu anlaşmayı sıklıkla ihlal ettiği kaydedildi. Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişinin hayatını kaybettiği ve 288 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.