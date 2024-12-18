İsrail'in Nablus'ta Yaraladığı Filistinli Subhi Hasan Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nablus'taki Şiddeti: Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Kusra beldesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgiye göre, 47 yaşındaki Subhi Hasan, olay esnasında göğsünden yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baskın ve Müdahale

Dün, İsrail askerleri Kusra beldesine düzenledikleri baskın sırasında, yerel halkın itirazlarına gerçek mermi, ses ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Subhi Hasan, evinin çatısında bulunduğu esnada açılan ateşte yaralandı ve Nablus’taki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, bugün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Artan Ölüm Sayısı

Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 816'ya yükseldi.