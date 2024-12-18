DOLAR
35 -0,08%
EURO
36,73 -0,1%
ALTIN
2.968,13 0,27%
BITCOIN
3.660.965,02 2,11%

İsrail'in Nablus'ta Yaraladığı Filistinli Subhi Hasan Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin Nablus'ta yaraladığı Subhi Hasan, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası ölü sayısı 816'ya yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 21:23
İsrail'in Nablus'ta Yaraladığı Filistinli Subhi Hasan Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nablus'taki Şiddeti: Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Kusra beldesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgiye göre, 47 yaşındaki Subhi Hasan, olay esnasında göğsünden yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baskın ve Müdahale

Dün, İsrail askerleri Kusra beldesine düzenledikleri baskın sırasında, yerel halkın itirazlarına gerçek mermi, ses ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Subhi Hasan, evinin çatısında bulunduğu esnada açılan ateşte yaralandı ve Nablus’taki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, bugün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Artan Ölüm Sayısı

Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 816'ya yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Kağıt Havlu Yüklü Dorsede Yangın Çıktı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Ağırladı
3
İsrail'in Nablus'ta Yaraladığı Filistinli Subhi Hasan Hayatını Kaybetti
4
TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Devam Ediyor
5
Samsun'dan Amatör Spor Kulüplerine 8 Milyon TL Destek
6
35. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı 7-10 Ocak'ta Antalya'da Başlıyor
7
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de Asayiş Uygulamasını Denetledi

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı