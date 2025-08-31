DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.448.173,39 0,36%

İsrail'in Nebatiye Hava Saldırıları: Lübnan Güneyinde Yangın ve Ev Hasarı

İsrail'in Nebatiye'deki hava saldırıları Ali et-Tahir ve Kefer Tebnit çevresinde yangınlara, ev ve iş yerlerinde hasara yol açtı; yollar kapandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 15:39
İsrail'in Nebatiye Hava Saldırıları: Lübnan Güneyinde Yangın ve Ev Hasarı

İsrail'in Nebatiye Hava Saldırıları: Lübnan Güneyinde Yangın ve Ev Hasarı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye bölgesine düzenlediği hava saldırıları, köylerdeki ev ve iş yerlerinde hasara ve geniş ormanlık alanlarda büyük yangınlara neden oldu. Olayın ayrıntıları, bölgedeki yetkililer ve resmi kaynaklarca aktarıldı.

Saldırı Detayları

Lübnan resmi ajansı NNA’nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye’ye bağlı Ali et-Tahir ve Kefer Tebnit köylerindeki ormanlara 10 hava saldırısı düzenledi. Haberde saldırıların "ateş kuşağına benzeyen" biçimde Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzeydoğu eteklerindeki Ali Tahir ve Debşa ormanlarını hedef aldığı belirtildi.

Saldırılar sırasında kayalar yollara savruldu ve Kefer Tebnit-Hardali yolu ulaşıma kapandı. Nebatiye el-Fevka beldesindeki bazı evler ile Kefer Tebnit'teki dükkanlarda zarar oluştu. Haberlerde ayrıca, Nebatiye’ye bağlı Meyfedun'daki Darb el-Kamer yoluna bir İsrail füzesinin patlamadan düştüğü, yetkililerin olay yerinde önlem aldığı aktarıldı.

Yetkililer, İsrail’in bu bölgeyi son üç ay içinde üçüncü kez şiddetli şekilde hedef aldığını vurguladı. Bugünkü saldırılarda çok sayıda evde camlar kırıldı, pencerelerde çatlaklar oluştu.

Yangınlar ve Müdahale

İsrail'in saldırıları sonucu Ali Tahir beldesi çevresindeki ormanlarda büyük yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Lübnan Sivil Savunma ekipleri ile İslami Sağlık Otoritesi ve İslami Mesaj İzcileri yangınları kontrol altına almak için müdahale etti.

İsrail Açıklaması ve Ateşkes İhlalleri

İsrail ordusu yaptığı açıklamada hava kuvvetlerinin Lübnan’ın güneyinde "askeri altyapıyı" hedef aldığını, bunlar arasında Hizbullah’ın Şakif Dağındaki bir üssünün de bulunduğunu duyurdu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulunduğu, bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürdüğü kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük Eflani'de Orman Yangını: Saraycık'ta Müdahale Sürüyor
2
İZSU: İzmir'de isale hattı onarıldı — 8 ilçede su 22.00'de verilecek
3
Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
5
Doha'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği
6
Manisa Turgutlu'da Otluk ve Makilik Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta