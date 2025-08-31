İsrail'in Nebatiye Hava Saldırıları: Lübnan Güneyinde Yangın ve Ev Hasarı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye bölgesine düzenlediği hava saldırıları, köylerdeki ev ve iş yerlerinde hasara ve geniş ormanlık alanlarda büyük yangınlara neden oldu. Olayın ayrıntıları, bölgedeki yetkililer ve resmi kaynaklarca aktarıldı.

Saldırı Detayları

Lübnan resmi ajansı NNA’nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye’ye bağlı Ali et-Tahir ve Kefer Tebnit köylerindeki ormanlara 10 hava saldırısı düzenledi. Haberde saldırıların "ateş kuşağına benzeyen" biçimde Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzeydoğu eteklerindeki Ali Tahir ve Debşa ormanlarını hedef aldığı belirtildi.

Saldırılar sırasında kayalar yollara savruldu ve Kefer Tebnit-Hardali yolu ulaşıma kapandı. Nebatiye el-Fevka beldesindeki bazı evler ile Kefer Tebnit'teki dükkanlarda zarar oluştu. Haberlerde ayrıca, Nebatiye’ye bağlı Meyfedun'daki Darb el-Kamer yoluna bir İsrail füzesinin patlamadan düştüğü, yetkililerin olay yerinde önlem aldığı aktarıldı.

Yetkililer, İsrail’in bu bölgeyi son üç ay içinde üçüncü kez şiddetli şekilde hedef aldığını vurguladı. Bugünkü saldırılarda çok sayıda evde camlar kırıldı, pencerelerde çatlaklar oluştu.

Yangınlar ve Müdahale

İsrail'in saldırıları sonucu Ali Tahir beldesi çevresindeki ormanlarda büyük yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Lübnan Sivil Savunma ekipleri ile İslami Sağlık Otoritesi ve İslami Mesaj İzcileri yangınları kontrol altına almak için müdahale etti.

İsrail Açıklaması ve Ateşkes İhlalleri

İsrail ordusu yaptığı açıklamada hava kuvvetlerinin Lübnan’ın güneyinde "askeri altyapıyı" hedef aldığını, bunlar arasında Hizbullah’ın Şakif Dağındaki bir üssünün de bulunduğunu duyurdu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulunduğu, bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürdüğü kaydedildi.