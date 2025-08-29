DOLAR
İsrail'in Nebatiye Saldırısı: 1 Ölü, Ordu Hizbullah Komutanını Hedef Aldığını İddia Ediyor

İsrail İHA'sının Nebatiye'ye bağlı Sayr el-Garbiyye'de bir aracı vurması sonucu 1 kişi öldü; İsrail ordusu hedefin Ahmed Naim Maatuk olduğunu öne sürdü.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:09
İsrail'in Nebatiye Saldırısı: 1 Ölü, Ordu Hizbullah Komutanını Hedef Aldığını İddia Ediyor

İsrail'in Nebatiye Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME - İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde düzenlediği saldırıda bir araç hedef alındı ve 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA haberine göre saldırı, Nebatiye'ye bağlı Sayr el-Garbiyye beldesinde gerçekleşti. Olay sonrası bölgeden gelen ilk bilgiler doğrultusunda can kaybı bildirildi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanlarından Ahmed Naim Maatuk'un öldürüldüğünü ileri sürdü. Ordunun açıklaması, çatışma hattında tansiyonun devam ettiğini gösteriyor.

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlal gerçekleştirdiği, bu süreçte en az 245 kişi'nin hayatını kaybettiği ve 513 kişi'nin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki kontrolünü sürdürüyor. Bölgedeki gerilim ve olası yeni operasyonlar, yerel ve bölgesel dengeler üzerinde etkisini koruyor.

