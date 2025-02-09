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İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan Çekilişi: Gazze'de Büyük Yıkım ve Ölüm İzleri

Ateşkes sonrası İsrail'in bıraktığı yıkım, Gazze'nin Netzarim Koridoru'ndan çekilişinin ardından gözler önüne serildi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:38
İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan Çekilişi: Gazze'de Büyük Yıkım ve Ölüm İzleri

Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilen İsrail, bölgede büyük bir yıkım ve ölüm bıraktı. Anadolu Ajansı ekibi, ateşkesin ardından İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan alanlarda meydana gelen hasarı görüntüledi.

İsrail ordusunun, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükleri doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim isimli koridordan sınır hattına doğru çekilmesi, bölgede derin izler bıraktı.

Çekilişin ardından, altyapı, evler ve diğer tesislerde yaşanan büyük yıkım, onarıma ihtiyaç duyan bir manzara ortaya koydu. Bu durum, yerel halk için ağır sonuçlar doğurdu ve yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.

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