İsrail'in Nükleer Silahları Dünya İçin Bir Tehdit Mi?

Nükleer Silahların Tehlikesi

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN) Program Koordinatörü Susi Snyder, İsrail'in yaklaşık 100 nükleer silaha sahip olduğunu açıkladı. Ancak İsrail, bu silahların varlığını doğrulamıyor. Snyder, bu durumun global güvenlik açısından ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Global Nükleer Silahlanma İstatistikleri

Snyder, dünyada nükleer silah bulunduran 9 ülke olduğunu ve bu ülkelerin toplamda 12 binden fazla nükleer silaha sahip bulunduğunu ifade etti. Bu ülkeler, nükleer cephaneliklerini modernize etmek için önemli yatırımlar yapıyor.

2024'te bu 9 ülkenin nükleer silah harcamalarının toplamda 100 milyar dolar'a ulaşacağını tahmin eden Snyder, son 5 yılda nükleer silahlara 415,9 milyar dolar harcandığını vurguladı. Bu, nükleer silah harcamalarında geçen yıla göre yüzde 11'lik bir artış anlamına geliyor.

Nükleer Silahların Riskleri

Nükleer silahların büyük ve ayrım gözetmeyen zararlar vermek için tasarlandığını hatırlatan Snyder, bunların şimdiye kadar üretilmiş en tehlikeli silahlar arasında yer aldığını belirtti. Özellikle nükleer silahların tamamen reddedilmesi gerektiğine dikkat çekti ve bu konuda yaklaşık 100 ülkenin Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olduğunu vurguladı.

İsrail'in Nükleer Silah Programı

Bağımsız uzmanların incelediği verilere göre, İsrail nükleer silahlanma programı ile ilgili ciddi adımlar atıyor. Ancak bu silahların sayısını ne kabul ediyor ne de yalanlıyor. Sızdırılan bilgiler, bu durumun dünya genelinde tehlike arz ettiğini gösteriyor. Snyder, "İsrail'in sahip olduğu bu silahlar, tıpkı diğer tüm ülkelerin nükleer silahları gibi dünyayı riske atıyor" dedi.

İsrail'in nükleer silah kapasitesinin arttığına dair endişelerini dile getiren Snyder, nükleer silahlı denizaltıların bu konuda önemli bir rol oynadığını ve bu durumun sadece bölgedeki değil, özellikle İsrail halkı için de bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Snyder, "Bu, nükleer silahlarla oynanacak ölümcül bir oyun ve İsrail veya herhangi bir yönetim için kabul edilebilir bir durum değil" diyerek, tüm ülkelerin bu tehlike karşısında daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN) Program Koordinatörü Susi Snyder, temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde, küresel nükleer silahlanma ve İsrail'in bu alandaki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.