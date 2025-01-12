İsrail'in Saldırılarında İki Çocuk da Dahil Üç Filistinli Yaralandı

İsrail'in işgalindeki Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda, iki çocukla birlikte üç Filistinli yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:07
İsrail'in Saldırılarında İki Çocuk da Dahil Üç Filistinli Yaralandı

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Sürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria’da, İsraillilerin düzenlediği saldırılar sonucunda, biri 13, diğeri 15 yaşında iki çocuk ile bir Filistinli daha yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralı çocukların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Fiziki Saldırılar Devam Ediyor

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti yakınlarındaki Mesafir Yatta bölgesinde, bir başka Filistinli İsraillilerin fiziki saldırısına maruz kaldı. Bu olay, bölgedeki gerilimin arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

İhlaller Artıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, 2024 yılı içerisinde Batı Şeria'da 2 bin 971 ihlal gerçekleştirildiğini duyurdu. Son dönemde, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı, baskın ve saldırılar da önemli ölçüde artış gösterdi.

Ağır Kayıplar yaşıyorlar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail askerleri ile savaş sürecinde Filistinlilerin yaşadığı çatışmalar sonucunda 847 Filistinli hayatını kaybetti.

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