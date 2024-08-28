İsrail'in Şam'a Yönelik Hava Saldırısı İddiası

Hava Saldırısı İddiası

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği iddiaları gündeme geldi. Söz konusu saldırının, Şam-Beyrut karayolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldığı öne sürüldü.

Resmi Açıklamalar Bekleniyor

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, bu iddiaları destekleyen paylaşımlarda bulundu. Ancak, hem İsrail hem de Suriye yönetiminden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Geçmişteki Saldırılar

İsrail, Suriye iç savaşının başlangıcından bu yana, 2011 yılından itibaren dönem dönem İran destekli gruplar ve Suriye ordusuna ait mevkileri hedef alarak saldırılar düzenlemektedir. Bu tür saldırılar, bölgedeki gerilimi artıran unsurlar arasında yer almaktadır.