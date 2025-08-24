İsrail'in Sana Hava Saldırılarında 4 Ölü, 67 Yaralı

Husiler ve Yemen Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 4'e, yaralı sayısının ise 67'ye yükseldiğini duyurdu.

Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, saldırılara ilişkin Amerikan şirketi X platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı. Asbahi açıklamasında, “Siyonist düşman (İsrail) uçaklarının Haziz Elektrik Santrali'ni ve Sana'daki 60. Cadde'de bulunan petrol şirketi istasyonu'nu bombalaması sonucu şehit olanların sayısı 4'e, yaralananların sayısı ise 67'ye yükseldi.” ifadelerine yer verdi.

Asbahi ayrıca, “Sivil savunma ve kurtarma ekipleri kayıp kişileri aramaya ve kimliklerini tespit etmeye devam ediyor.” bilgisini paylaştı.

Husilere ait Al-Masirah televizyonunda yayılan ilk değerlendirmelerde, başkent Sana'da Yemen petrol şirketi ve yakıt deposuna düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyuruldu.

İsrail'in operasyonlarını Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etti. Netanyahu daha sonra saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.