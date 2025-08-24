İsrail'in Sana Saldırısı: Haiz Elektrik Santrali Yıkıldı, Başkent Karanlığa Gömüldü

Saldırının ayrıntıları

AA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu bugün Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığı bildirildi.

Resmi İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre, 14 İsrail savaş uçağı Sana'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı da dahil olmak üzere bir dizi hedefi bombaladı.

Husiler ise saldırıda yakıt depoları ve 2 elektrik santrali'nin hedef alındığını, saldırıda toplam 40 füze kullanıldığını bildirdi. Husiler saldırının, iki gün önce atılan bir Yemen füzesine yanıt olduğunu belirtti.

Can kaybı, yaralılar ve altyapı hasarı

İlk belirlemelere göre saldırılarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Husiler, saldırının başkentin çoğu mahallesine elektrik sağlayan Haiz Elektrik Santrali'nde geniş çaplı yıkıma neden olduğunu ve başkentte tam elektrik kesintisi yaşandığını aktardı.

Husilere bağlı Yemen Sağlık ve Çevre Bakanlığı, ölü sayısının kesin olmadığını belirtip sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin "Siyonist saldırganlığın neden olduğu yangınları söndürmek" ve olası kurbanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Haiz Elektrik Santrali'ne beşinci saldırı

Yetkililer, bu saldırının Haiz Elektrik Santrali'ne yönelik beşinci İsrail saldırısı olduğunu, en son saldırının geçen hafta gerçekleştiğini bildirdi. Her seferinde büyük hasar oluşsa da santralin Husiler tarafından kısa sürede onarıldığı ve elektriğin geri verildiği belirtilmişti.

Husi kaynaklar ayrıca Sana'nın merkezindeki 60. Cadde'de bulunan petrol şirketi istasyonunun da hedef alındığını aktardı. Husilere bağlı Yemen Petrol Şirketi, serbest bölgelerdeki petrol ürünleri tedarik durumunun istikrarlı olduğunu ve acil durumlara karşı gerekli önlem ve tedbirlerin alındığını teyit etti.

Tarafların açıklamaları

Husiler saldırıyı, Yemen halkını Gazze'deki Filistinlilere destek vermekten caydırmaya yönelik "çaresiz girişimler" olarak nitelendirdi ve "Bu acımasız saldırılar, büyük Yemen halkını, soykırıma maruz kalan kuşatma altındaki Gazze halkına tam destek verme kararlı ve meşru duruşundan vazgeçiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ise saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Sana'daki Başkanlık Sarayı ve 2 elektrik santralinin hedef alındığını, istihbarat çerçevesinde hareket edildiğini iddia etti. Açıklamada ayrıca Husilerin İsrail ve vatandaşlarına yönelik karadan karaya füzeler ve insansız hava araçlarıyla tekrarlanan saldırılarına yanıt olarak bu operasyonların gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Yemen'e düzenledikleri hava saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Hava savunması ve bölgesel bağlam

Husilere bağlı Al-Masirah televizyonu ve Saba Haber Ajansı, Sana'nın İsrail saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Husilere bağlı Yemen hükümetinin Savunma Bakanlığı kaynakları, "Hava savunmamız, Sana'ya yönelik saldırıya katılan İsrail uçaklarının çoğunu etkisiz hale getirip bölgeden ayrılmaya zorladı" açıklaması yaptı.

İsrail medyası, saldırıların İsrail askeri soruşturmasının sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra gerçekleştirildiğini belirtti. Soruşturma, Husilerin geçen cuma günü ilk kez İsrail'in merkezine bölünebilir bir savaş başlığı taşıyan füze fırlattığını ortaya koymuştu.

Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar bağlamında Husiler, İsrail'e füzeler ve İHA'larla saldırılar düzenlemenin yanı sıra, İsrail'le bağlantılı veya İsrail'e doğru ilerleyen gemileri de hedef aldığını bildirdi.

Haber metninde ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana süren operasyonlara dair uluslararası ve insani kayıtlara yer verildi.