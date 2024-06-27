İsrail'in 'silah' iddiası çürütüldü! İletişim Başkanlığından oyuncak silah açıklaması...

DMM tarafından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı El Halil'deki bir tutuklama olayına ilişkin görüntülerdeki silahın gerçek olmadığı tespit edildi. İddialara göre, söz konusu silahın satıldığı birçok oyuncak sitesinde bulunduğu ve gerçek bir silah olmadığı ortaya çıktı.

AMAÇ GAZZE'DEKİ POLİTİKALARI MEŞRULAŞTIRMAK

İsrail Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, El Halil'de tutuklanan bir kişinin silahına el konulduğu belirtilmişti. Ancak DMM'nin yaptığı inceleme sonucunda, paylaşılan fotoğrafta gösterilen silahın gerçek bir tüfek olmadığı, aslında oyuncak olduğu ve İsrail'in Gazze'deki politikalarını meşrulaştırmak amacıyla yapılan bir propagandaya dayandığı açıklandı.

MANİPÜLATİF BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ

DMM, bu tür manipülatif bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.