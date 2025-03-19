İsrail'in Sınır Kapılarını Kapatması Gazze'de Kıtlığın İlk Aşamasını Başlattı

İsrail'in sınır kapılarını kapatması, Gazze'de kıtlığın ilk aşamalarına yol açtı ve insani kriz derinleşti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:51
İsrail'in Sınır Kapılarını Kapatması Gazze'de Kıtlığın İlk Aşamasını Başlattı

Gazze'de Kıtlık Alarmı: Sınır Kapıları Kapandı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in süregelen ablukası ve 2 Mart'tan bu yana kapattığı sınır kapıları nedeniyle bölgenin "kıtlığın ilk aşamalarına" girdiğini duyurdu.

Kıtlık Durumu Resmi Olarak Açıklandı

Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki milyon kişinin gıda güvenliğini tamamen kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi resmi olarak kıtlığın ilk aşamalarına girdi." ifadelerini kullandı.

İnsani Felaket Alarmı

Sevabite, bölgedeki sınır kapılarının kapatılması, aşevlerinin faaliyetlerinin durması ve insani yardımların kesintiye uğraması nedeniyle Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş bir insani felaketin yaşandığını belirtti.

Temel Gıda Malzemelerinde Kıtlık

Sınır kapılarının kapatılması sonucu Gazze halkının en temel yaşam gereksinimlerinden mahrum kaldığını vurgulayan Sevabite, sebze ve meyve gibi ürünlerin tedarik edilemediğini, ayrıca yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle onlarca fırının çalışmadığını ifade etti.

Su Krizi Derinleşiyor

Bölgedeki onlarca su kuyusu da kullanılamaz hale geldi. Sevabite, su krizinin derinleştiğine dikkat çekerek, Gazze'de gazın bulunmaması sebebiyle alternatif olarak odun kullanımına başlandığını aktardı.

Ulaşım ve Sağlık Hizmetleri Tehdit Altında

Yakıt tedarikinin kesilmesi, ulaşım sektörünü tamamen felce uğrattı. Sevabite, bu durumun hastaların naklini engellediğini ve binlerce kişinin hayatını tehdit ettiğini vurguladı.

Yaşam Tehdit Altında

Sevabite, "İsrail'in saldırıları durmazsa ve sınır kapıları acilen açılmazsa gelecek günlerde Gazze Şeridi'nde yaşam tamamen çökecek." uyarısında bulundu. Filistinliler aleyhinde işlenen soykırım suçlarından İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğunu belirtip uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Ateşkesin Arkasındaki Şiddet

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından yeniden şiddetli saldırılara başladığı belirtildi. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 430 kişi yaşamını yitirdi, 700'e yakın Filistinli yaralandı.

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