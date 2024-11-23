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İsrail'in Sur Kenti'ne Hava Saldırısı: 2 Balıkçı Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 2 balıkçıyı öldürdü. Olayla ilgili detaylar sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:24
İsrail'in Sur Kenti'ne Hava Saldırısı: 2 Balıkçı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Sur Kenti'ne Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti kıyılarına gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 balıkçı hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNAya göre, saldırı sırasında motosiklette bulunan balıkçılar, İsrail dronları tarafından hedef alındı. Olayda balıkçılardan biri olay yerinde, diğeri ise hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Olay anında 50 metre uzaklıkta bulunan gazetecilerin mucizevi bir şekilde saldırıdan sağ kurtulduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırılarına başlamıştı. Ayrıca, 30 Eylül'de de Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları başlattığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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