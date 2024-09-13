İsrail'in Suriye'de Hizbullah'a Yönelik Hava Saldırısı

İsrail, Suriye'de Hizbullah'a Baskın Düzenledi

İsrail askerlerinin, 9 Eylül 2023 tarihinde Suriye'nin Lübnan sınırı yakınındaki bir Hizbullah füze üretim tesisine gerçekleştirilen operasyonla ilgili iddialar gündeme geldi. Saldırıda, 18 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırının Öncesi ve Detayları

ABD basınına yansıyan haberlere göre, İsrail hükümeti, bu operasyondan önce General Michael Erik Kurilla gibi üst düzey ABD yetkililerini bilgilendirdi. Ayrıca, İsrail ordusu tarafından yapılan hava saldırılarının etkisiz olduğunu ve bu nedenle komando birimleriyle doğrudan saldırıya geçmenin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Hizbullah Tesisine Yönelik Strateji

Eski bir İsrailli yetkili, Tel Aviv'in bu tesisi uzun süre boyunca hedef aldığını ve Hizbullah'ın güvenliğinden dolayı Suriye'yi seçmesinin, bu alanda daha az saldırıya uğrama olasılığı ile ilişkili olduğunu belirtti.

Gelişmelerin Ardından Çatışmalar Yoğunlaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılardan bu yana, Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim artırmış ve sınır hattındaki çatışmalar da yoğunlaşmıştır. Bu süreç, Suriye'deki operasyonların daha karmaşık hale gelmesine yol açıyor.

Analizler ve Değerlendirmeler

Charles Lister, Orta Doğu Enstitüsü'nün Suriye programı direktörü olarak, İsrail'in hava saldırılarının sadece yüzeydeki hedeflerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda yer altı tünelleri gibi gizli yapıları hedef almayı da içerdiğini vurguladı.

9 Eylül'deki bu saldırı, tarihteki en yoğun saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırıda toplamda 18 kişinin öldüğünü ve 37 kişinin yaralandığını bildirdi.