İsrail, işgal ettiği topraklarda meşru müdafaa iddiasında bulunamaz: BM Filistin Özel Raportörü açıkladı.

BM Filistin Özel Raportörü, İsrail’in işgal ettiği topraklarda kendini savunma hakkına sahip olmadığını, savaş suçları işlediğini söyledi.

İsrail, işgal ettiği topraklarda meşru müdafaa iddiasında bulunamaz: BM Filistin Özel Raportörü açıkladı.
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BM Filistin Özel Raportörü: “İsrail, işgal ettiği topraklarda meşru müdafaa hakkına sahip değil”

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in, işgal altındaki bölgelerden gelen saldırılara karşı kendini savunma hakkı ileri sürmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

İsrail, Gazze’yi bombalıyor

The Australian gazetesinin haberine göre, Albanese, Avustralya Ulusal Basın Kulübü’nde yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Albanese, İsrail’in, “uluslararası hukukun gerektirdiği hesap verilebilirliği ihlal ederek savaş suçları” işlediğini belirtti.

Albanese, Filistinlilerin “varlıklarını sürdürebilmek için en büyük tehdit” ile karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “İsrail, işgal ettiği bir bölgeden kaynaklanan bir saldırıya karşı kendini savunma hakkını öne süremez.” dedi.

Albanese, İsrail’in Gazze’ye yönelik “acımasız” bombardımanında orantısız güç kullandığını ve uluslararası toplumun bu krize karşı “neredeyse tamamen çaresiz” kaldığını eleştirdi.

İsrail, Filistin halkına soykırım yapıyor

Albanese, İsrail’in “Filistin halkına karşı soykırım suçu işleme ihtimalinin” çok gerçekçi bir kaygı olduğunu vurgulayarak, “BM, kurulduğu günden bu yana en büyük siyasi ve insani başarısızlığını yaşıyor.” diye konuştu.

Albanese, Filistin halkının uzun zamandır “topraklarına el konulması ve zorla yerlerinden edilmesi gibi şiddetli bir rejime” maruz kaldığını hatırlatarak, “7 Ekim’den önce de savaş suçları işlenmekteydi. Bu suçlar yaygın ve sistematik olduğunda, sadece bir savaş suçu değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.” ifadesini kullandı.

Albanese, “1967’den beri İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında 300’den fazla yerleşim yeri kurdu. Bu da uluslararası hukuka göre bir savaş suçudur.” dedi.

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