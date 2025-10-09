İsrail Kabinesi Bugün Gazze Ateşkesini Onaylamak İçin Toplanıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi, Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanacak. Yerel saatle 17.00'de yapılacağı bildirilen toplantıda, ateşkesin resmen kabul edilmesi bekleniyor.

Ordu: Gazze'de Kısmi Çekilme Hazırlığı

İsrail ordusu, ateşkese varılmasının ardından Gazze Şeridi'nde işgal edilen bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu. Ordunun yazılı açıklamasında, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin "yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.

Toplantıda onaylanacak ateşkesin, sahadaki uygulama takvimi ve birliklerin konuşlanma düzenlemeleriyle ilgili detayların ele alınacağı bildirildi.

Uluslararası Bildirim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.