İsrail Kabinesi Bugün Gazze Ateşkesini Onaylamak İçin Toplanıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi, Mısır müzakereleri sonrası varılan Gazze ateşkesini bugün saat 17.00'de onaylamak üzere toplanıyor; ordu kısmi çekilmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 09:23
İsrail Kabinesi Bugün Gazze Ateşkesini Onaylamak İçin Toplanıyor

İsrail Kabinesi Bugün Gazze Ateşkesini Onaylamak İçin Toplanıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi, Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanacak. Yerel saatle 17.00'de yapılacağı bildirilen toplantıda, ateşkesin resmen kabul edilmesi bekleniyor.

Ordu: Gazze'de Kısmi Çekilme Hazırlığı

İsrail ordusu, ateşkese varılmasının ardından Gazze Şeridi'nde işgal edilen bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu. Ordunun yazılı açıklamasında, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin "yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.

Toplantıda onaylanacak ateşkesin, sahadaki uygulama takvimi ve birliklerin konuşlanma düzenlemeleriyle ilgili detayların ele alınacağı bildirildi.

Uluslararası Bildirim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi
2
Edirne ve Kırklareli'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
3
İsrail'in El Koyduğu 3 Türk Milletvekili Bugün Türkiye'ye Dönebilir
4
9 Ekim 2025 Gündemi: Erdoğan, TBMM, Ekonomi ve Spor
5
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tüm Dijital Hizmetleri e-Diyanet'te
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş Brezilya İslam Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
7
İsrail Kabinesi Bugün Gazze Ateşkesini Onaylamak İçin Toplanıyor

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı