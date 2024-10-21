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İsrail Kabinesi İran'a Saldırı Konusunda Zamanlama Belirleyemedi

İsrail kabinesi, İran'a yönelik olası saldırının zamanlamasını karara bağlayamadı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:48
İsrail Kabinesi İran'a Saldırı Konusunda Zamanlama Belirleyemedi

İsrail Kabinesi, İran'a Saldırı Kararını Veremedi

İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’a İran’a düzenlenecek olası bir saldırının zamanlaması konusunda karar yetkisi vermedi. Bu durum, kabine üyeleri arasında süregelen belirsizliği derinleştirmekte.

Toplantının Ayrıntıları

Dün akşam gerçekleştirilen kabine toplantısının yaklaşık 6 saat sürdüğü yerel medya tarafından bildirildi. Toplantıda, Netanyahu ve Gallant'a İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırısına karşı verilecek yanıtın ne zaman hayata geçirileceğine dair bir yetki verilmediği açıklığa kavuştu.

Müzakereler Yeniden Başlatılıyor

İran’a yönelik potansiyel saldırıların yanı sıra, İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için yeni müzakerelerin de gündeme geldiği ifade ediliyor. Bu durum, bölgedeki gerilimin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaratma potansiyeli taşıyor.

Öte yandan, İran’ın 1 Ekim’de İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırısı, Tel Aviv yönetimi tarafından sert bir karşılık verilmesi gerekliliği ile değerlendirilmişti.

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