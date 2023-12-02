İsrail Kana Doymuyor Mülteci Kampını Vurdular: 100 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var!

Bir aydır devam eden Gazze katliamı her geçen gün daha fazla kanın dökülmesine yol açıyor. İsrail ordusu yine sivil halka yöneldi. 3 mülteci kampının vurulduğu 100 kişinin öldüğü çok sayıda yarılının olduğu haberi ulaştı.

Gazze'de Can Kayıpları Korkunç Boyutlara Ulaştı

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" adlı operasyonla savaş 27. günde de devam ediyor. Savaşta hayatını kaybeden Gazzelilerin sayısının 9 bini aştığı yaralı sayısının ise 35 bine ulaştığı belirtiliyor. İşgali süren Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail güçlerinin 134 Filistinliyi öldürdüğü haberi geldi.

Üç Farklı Noktadan Mülteci Kampları Vuruldu

İsrail yerleşim yerlerine saldırı düzenlemeyi sürdürüyor. Son dakika haberine göre İsrail bu defa Cibaliye Mülteci Kampı, Bureij Mülteci Kampı ve Maghazi Mülteci Kampı olmak üzere üç noktadan saldırılarda bulundu.

Daha önce defalarca vurulan Cibaliye Mülteci Kampı'na yeni bir saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 29 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı haberi geldi. Saldırının ardından bir aracın hedef alınmasından sonra 2 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gazze Şeridi'ne aralıksız düzenlenen saldırılar sırasında hedef alınan noktalardan biri de Bureij Mülteci Kampı oldu. Kampa düzenlenen saldırının ardından 15 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İsrail'in son hedef noktası ise Maghazi Mülteci Kampı'ydı. Deir el-Balah kentinde bulunan Maghazi Mülteci Kampı'nda farklı yerleşim yerlerinin saldırıdan etkilendiği belirtiliyor. Saldırı esnasında Afana ailesine ait yerleşim yerinde çocuklar dahil 8 kişi hayatını kaybetti. Bölgede 15 kişinin enkaz altında kaldığı haberi geldi. Olay yerine gelen ekiplerin yardımı ile enkazda kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bir taraftan kurtarma çalışmaları sürerken saldırıdan iki saat sonra bölgeye yeni bir saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklardan alınan haberlere göre Al-Qatrawe ailesine ait eve yapılan saldırının ardından 10 kişi daha hayatını kaybetti. Saldırının etkisi ile yıkılan binanın altından kalan kişilerin olduğu ve bölgede kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü gelen haberler arasında yer alıyor.