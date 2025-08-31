İsrail: Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü iddiası

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentine dün düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini iddia etti.

Katz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, fotoğrafını paylaştığı Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini savundu ve Gazze saldırılarını yoğunlaştırdıkça daha fazla üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun ve istihbaratın açıklaması

İsrail ordusu da Gazze kentine cumartesi günü düzenlenen saldırıda Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü öne sürdü. Açıklamada, askeri istihbarat ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Ebu Ubeyde'nin yerini tespit ettiği iddiası yer aldı ve bunun ardından saldırının gerçekleştirildiği bildirildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada Gazze'ye düzenlenen saldırıda Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını söyledi. İsrail ordusu ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Hamas'tan önemli bir isim"in hedef alındığını ileri sürmüş, ancak ilk etapta ismi belirtmemişti.

İsrail basını, ordunun saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığını" aktardı.

Gazze'deki operasyonlar ve ilan

İsrail ordusu, Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etmiş; işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava ve ağır topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.