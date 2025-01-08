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İsrail, Kuneytra'daki Sivil Yerleşimlere Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde 4 beldede sivil yerleşimlere zarar vererek bölge halkından yardım çağrısı aldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:54
İsrail, Kuneytra'daki Sivil Yerleşimlere Saldırı Düzenledi

İsrail'in Kuneytra'daki Zararlı Operasyonu

İsrail ordusuna ait tanklar, Suriye'nin Golan Tepeleri'nde bulunan Kuneytra vilayetinde sabah saatlerinde dört beldeye saldırı düzenledi. Bu saldırılarda el-Aşa, el-Hiran, Ebu Gara ve Mazraat el-Hiran beldeleri hedef alındı.

Saldırılar sonucunda tarım arazileri, elektrik direkleri ve yollar ciddi hasar gördü. Ayrıca, çevrede bulunan ağaçlar devrildi. Tankların gerçekleştirdiği bu zararların ardından, birlikler bölgeden geri çekildi.

Bölge sakinlerinden Ziyad Kuvayri, saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, "Rahat yaşamak ve işimize geri dönmek için sadece barış ve güvenlik istiyoruz. Bunu yeni yönetimden talep ediyoruz." dedi. Kuvayri, İsrail askerlerinin her şeye zarar verdiğini ve öncelikle bölgenin elektriğini kestiklerini anlattı.

Diğer bir bölge sakini Ahmet Süveydan ise, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'ne, Suriye topraklarındaki ihlallere karşı müdahale çağrısında bulundu.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları Artıyor

İsrail ordusu, güneydeki Dera kentinin Yermuk havzasında bulunan Cemle ve Maaraba köylerini de işgal etmişti. Bölge halkı, İsrail'in ülke topraklarını işgalini protesto ederek, yeni bayraklarla gösteriler düzenledi. Gösteri esnasında, İsrail güçlerinin kalabalığın üzerine ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.

27 Kasım 2024'te başlayan çatışmaların ardından, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ile birlikte, İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları şiddetlendi. Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten İsrail, tampon bölgeye girmeyi ve Şam'ın sadece 25 kilometre yakınlarına sokulmayı başardı.

İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutmaktadır. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile birlikte tampon bölge ve silahsızlandırılmış alanları belirleyen sınırlar oluşturulmuştur.

İsrail ordusuna ait tanklar, Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra...

İsrail ordusuna ait tanklar, Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetinde 4 beldede, sivil yerleşim alanlarına zarar verdi. İsrail ordusuna ait tanklar sabah saatlerinde Suriye'nin el-Aşa, el-Hiran, Ebu Gara ve Mazraat el-Hiran beldelerine girdi. İsrail tankları 4 beldede tarım arazilerinde, elektrik direklerinde ve yollarda hasara yol açtı, ayrıca yol kenarlarındaki ağaçları devirdi. Tanklar, çevreye verdikleri zararın ardından bölgeden geri çekildi.

İsrail ordusuna ait tanklar, Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra...

İsrail ordusuna ait tanklar, Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetinde 4 beldede, sivil yerleşim alanlarına zarar verdi. İsrail ordusuna ait tanklar sabah saatlerinde Suriye'nin el-Aşa, el-Hiran, Ebu Gara ve Mazraat el-Hiran beldelerine girdi. İsrail tankları 4 beldede tarım arazilerinde, elektrik direklerinde ve yollarda hasara yol açtı, ayrıca yol kenarlarındaki ağaçları devirdi. Tanklar, çevreye verdikleri zararın ardından bölgeden geri çekildi.

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