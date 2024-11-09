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İsrail, Kuzey Bölgelerde Kısıtlamaları Hafifletiyor

İsrail Ordusu, kuzeydeki bazı yerleşimlerde kısıtlamaları hafifletti, 2 bin kişiye kadar toplanma izni verildi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:39
İsrail, Kuzey Bölgelerde Kısıtlamaları Hafifletiyor

İsrail İç Cephe Komutanlığı'ndan Önemli Açıklama

İsrail İç Cephe Komutanlığı, ülkenin kuzeyindeki bazı yerleşimlerde uygulanan kısıtlamaların hafifletildiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, daha önce getirilen kısıtlamaların gevşetilmesine karar verildi.

Bölgesel Değişiklikler ve Toplanma İzni

Katzrin ve Kidmat Tsvi yerleşim birimleri hariç, Golan Tepeleri'ndeki yerleşimler ve Celile'nin merkezinde toplanma yasağı kaldırıldı. Yeni düzenleme ile bu bölgelerde toplanma izni, 2 bin kişiye kadar verildi.

Güvenlik Talimatları ve Çatışma Süreci

İsrail İç Cephe Komutanlığı, Hizbullah ile yaşanan çatışmalar sonrası güvenlik talimatları çerçevesinde Lübnan sınırına yakın bazı bölgelere kısıtlamalar getirmişti. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, 23 Eylül’de Lübnan’ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlendi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Verileri

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren, 192'si çocuk ve 614'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 117 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 13 bin 888 kişi yaralandı.

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