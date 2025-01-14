İsrail Lobisinin Hedefindeki Thomas Massie, Komiteden Çıkartıldı

ABD'de Thomas Massie, İsrail lobisinin hedefi olarak seen Kurallar Komitesi'nden çıkarıldı. İlgili gelişmeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 22:17
İsrail Lobisinin Hedefindeki Thomas Massie, Komiteden Çıkartıldı

Massie'nin Komite Üyeliği Sonlandı

ABD'de, Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, yaptığı eleştirilerle İsrail lobisinin hedefi haline gelmesinin ardından Kurallar Komitesi üyeliğinden çıkarıldı. Axios'ta yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'u eleştiren Cumhuriyetçi Massie, bu yüksek etkiye sahip komitedeki görevi sona erdi.

Johnson'a Karşı Tek Oy

Kentucyk Temsilcisi Massie, 3 Ocak'ta yapılan oylamada, Johnson'ın Temsilciler Meclisi Başkanı olarak yeniden seçilmesine karşı olan tek Cumhuriyetçi üye olarak dikkat çekti. Massie'nin yerine ise Meclis Özgürlük Grubu’nun 'düşük profilli bir üyesi' olarak tanımlanan Virginia Temsilcisi Morgan Griffith getirildi.

İsrail Lobisi ile Gerilim

Massie, İsrail lobisine karşıtlığı ile bilinen bir siyasetçi olarak öne çıkıyor. Bu durum, onun, AIPAC'ın ABD siyaseti üzerindeki etkisini açıkça eleştiren bir üye olarak tanınmasına yol açtı.

AIPAC ile Yaşanan Sorunlar

8 Haziran 2024'te, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda Massie, Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi'nin (AIPAC) Kongre üzerindeki etkisi hakkında konuştu. 2012'de yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle komitenin karalama kampanyalarına maruz kaldığını ifade eden Massie, 'İsrail için Birleşmiş Hristiyanlar' adında bir örgütün Evanjelik toplulukları koordine ettiğini belirtti.

Protesto Eylemleri

Öte yandan, 25 Temmuz 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı protesto eden Massie, bu konuşmaya katılmayan Kongre üyeleri arasında yer aldı.

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