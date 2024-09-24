İsrail, Lübnan'a Kara İstilasını Reddetti

İsrail'den Lübnan Açıklaması

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Lübnan'a yönelik olası bir kara istilası planlamadıklarını belirtti. Danon, diplomatik çözüm arayışlarının öncelikli olduğunu vurguladı.

Geçmiş Deneyimlerden Ders Aldık

BM'de basın mensuplarına açıklama yapan Danon, Lübnan ile ilgili geçmişteki deneyimlerinden sıklıkla bahsetti. “Kara istilasına hevesli değiliz. Kendi çocuklarımı yabancı bir ülkeye savaşmaya göndermek istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Sivil Koruma ve Diplomatik Çözüm

İsrail'in sivil halkın güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ifade eden Danon, “Diplomatik bir yol izlemek istiyoruz. Eğer yararlı olmazsa, kararlılığımızı göstermek için alternatif yöntemlere başvurabiliriz.” dedi.

Barış ve Sükunet için Çaba

Danon, insanların kuzeye dönebilmesi için gereken her türlü önlemi almaya hazır olduklarını, temel amaçlarının barış ve huzuru sağlamak olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu Planları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu'na katılıp katılmayacağı sorularını yanıtlayan Danon, Netanyahu'nun 26 Eylül Perşembe günü New York'ta olmasının ve ertesi gün Genel Kurul'a hitap etmesinin planlandığını açıkladı.

Dinamik Durum

Danon, durumun dinamik olduğunu ve gelişmeler hakkında güncel bilgi vereceklerini de söyledi.