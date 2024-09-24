İsrail, Lübnan'a Kara İstilasını Reddetti

İsrail'den Lübnan Açıklaması
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Lübnan'a yönelik olası bir kara istilası planlamadıklarını belirtti. Danon, diplomatik çözüm arayışlarının öncelikli olduğunu vurguladı.
Geçmiş Deneyimlerden Ders Aldık
BM'de basın mensuplarına açıklama yapan Danon, Lübnan ile ilgili geçmişteki deneyimlerinden sıklıkla bahsetti. “Kara istilasına hevesli değiliz. Kendi çocuklarımı yabancı bir ülkeye savaşmaya göndermek istemiyorum.” ifadelerini kullandı.
Sivil Koruma ve Diplomatik Çözüm
İsrail'in sivil halkın güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ifade eden Danon, “Diplomatik bir yol izlemek istiyoruz. Eğer yararlı olmazsa, kararlılığımızı göstermek için alternatif yöntemlere başvurabiliriz.” dedi.
Barış ve Sükunet için Çaba
Danon, insanların kuzeye dönebilmesi için gereken her türlü önlemi almaya hazır olduklarını, temel amaçlarının barış ve huzuru sağlamak olduğunu belirtti.
Netanyahu'nun BM Genel Kurulu Planları
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu'na katılıp katılmayacağı sorularını yanıtlayan Danon, Netanyahu'nun 26 Eylül Perşembe günü New York'ta olmasının ve ertesi gün Genel Kurul'a hitap etmesinin planlandığını açıkladı.
Dinamik Durum
Danon, durumun dinamik olduğunu ve gelişmeler hakkında güncel bilgi vereceklerini de söyledi.