İsrail, Lübnan'da Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği son hava saldırısında bir iş makinesini hedef aldı. Bu saldırıda 2 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının Nebatiye kentine bağlı Beyt Lif beldesinde gerçekleştiği belirtildi. İsrail ordusu, bu operasyonu bir insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdi.

Bugün ayrıca, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde bir hafif ticari araç ile bir iş makinesine düzenlediği hava saldırısında ise 2 kişi ölmüş ve 2 kişi daha yaralanmıştır.

Öte yandan, İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in sık sık bu anlaşmayı ihlal ettiği gözlemleniyor.