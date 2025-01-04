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İsrail, Lübnan'dan Çekilme Süresini 90 Güne Uzatma Peşinde

İsrail, Lübnan'ın güneyinden çekilme süresini 60 günden 90 güne çıkarma niyetinde. Ateşkes ve güvenlik endişeleri gündemde.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:21
İsrail, Lübnan'dan Çekilme Süresini 90 Güne Uzatma Peşinde

İsrail, Lübnan'dan Çekilme Süresini Uzatmak İstiyor

İsrail'in, ateşkes uyarınca 60 gün olan Lübnan'ın güneyinden çekilme süresini 90 güne uzatma niyeti olduğu iddia edildi.

Lübnan'ın El-Ahbar gazetesinde yer alan habere göre, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers, Lübnanlı yetkililere yaptığı açıklamada, Lübnan ordusunun patlamamış savaş mühimmatlarını temizleme hızının yavaş olduğunu belirtti. Bu nedenle, "İsrail'in Hizbullah'ın tesislerini kontrol etme yönündeki kara operasyonu hedeflerini uygulamak için daha fazla zamana ihtiyacı var" dedi.

Jeffers, Lübnan'ın güneybatısındaki bazı beldelere Lübnan ordusunun konuşlanmasını engellediğine de dikkat çekti. Bu bağlamda, 60 günlük çekilme süresinin 90 güne uzatılabileceğini ve çekilme sürecinin Nisan ayına kadar sarkabileceğini kaydetti.

Lübnan ordusu ve bazı yetkililerin bu durumu rahatsız edici bulduğu ve 6 Ocak'ta düzenlenecek Jeffers, Fransa ve UNIFIL'in katılacağı koordinasyon toplantısının ertelendiği öne sürüldü. Lübnan ordusu, 6 Ocak'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in de katılma ihtimali bulunan toplantı öncesinde iyi niyet gösterilmesi talebinde bulundu.

Bu bağlamda, İsrail ordusunun Nakura'da çekilmesi talep edildi.

İsrail'in Çekilmeme Kararı Bekleniyor

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in "Lübnan ordusunun anlaşma koşullarını yerine getirmemesi ve Hizbullah'ın bölgede tekrar güçlenmeye çalışması nedeniyle" 60 günlük sürenin ardından Lübnan'dan çekilmeyeceğini ABD'ye iletmesinin beklendiğini aktardı.

Ayrıca, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki beldelere konuşlanmasının "çok yavaş" sürdüğünü ifade ettiği bildirildi. Bunun yanı sıra, sınır yakınındaki Lübnan köylerinde yaşayanların evlerine geri dönmelerine izin verilmeyeceği mesajının da ABD'ye iletildiği belirtildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadelerine yer veriliyor.

Ateşkes anlaşması dahilinde, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor. Bu sürecin denetiminde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ve ABD temsilcileri de yer alıyor.

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