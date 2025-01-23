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İsrail, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 58 Günde 633 Kez İhlal Etti

İsrail'in Lübnan ile yaptığı ateşkes anlaşması, 58 günde 633 ihlal ile tarihine geçti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:40
İsrail, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 58 Günde 633 Kez İhlal Etti

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşması 58'inci gününe gelmişken, İsrail'in bu anlaşmayı 633 kez ihlal ettiği bildirildi. Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Mercayun ilçesindeki Kantara ve Taybe beldesi arasındaki bir evi ateşe verdi.

İhlallerin Artışı ve Sebepleri

İsrail ordusunun, Lüban'ın topraklarına 4 kez daha saldırarak bu sayıyı 633'e çıkardığı belirtildi. İsrail, bu ihlalleri "Hizbullah tehdidiyle mücadele" gerekçesiyle gerçekleştiriyor ve özellikle Lübnan'ın güney bölgeleri ile yerleşim alanlarını hedef alıyor.

Ateşkes İhlallerinin Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığı ve NNA'nın verilerine göre, bu ihlaller sonucunda 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin arttığını ve sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini gözler önüne seriyor.

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