İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 6 Kez İhlal Etti

İsrail Ordusunun Lübnan İhlalleri Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile gerçekleştirilen ateşkesi 32'inci gününde 6 kez ihlal etti. Bu ihlaller, 27 Kasım'dan bu yana toplamda 325'e ulaştı. Yaşanan saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Yapılan Saldırılar ve İhlaller

Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, bombardıman, evleri yakma ve havaya uçurma gibi ihlallerini, Lübnan'ın güneyinde özellikle Sur ve Nebatiye bölgelerinde gerçekleştirdi.

Nebatiye'deki Kefr Kila ve Yarun beldelerinde çok sayıda evi havaya uçuran İsrail askerleri, Tayne beldesinde de birçok evde arama yaparak, bu evleri ateşe verdi.

İsrail ordusu, Kantara ve Tayne beldeleri çevresine makineli tüfeklerle ateş açarak, Nakura beldesinde ise Lübnanlı balıkçıların sahilden teknelerini ve eşyalarını almasını engelledi.

Sağlık Durumu ve İstatistikler

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 4 bin kişi hayatını kaybederken, bunların 1106'sı kadın ve çocuk; 222'si ise sağlık çalışanıdır. Ayrıca, 16 binden fazla kişi yaralandı.

Ateşkes Anlaşması ve Maddeleri

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.