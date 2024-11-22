İsrail, Lübnan'ın Güneyinde Ambulansa Saldırdı: İki Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Saldırısı: İki Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir ambulansı hedef alması sonucu iki sağlık görevlisi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili yapılan açıklamada, Sur kentinde İslami Sağlık Kurumuna ait bir aracın hedef alındığını belirtti.

Saldırı Detayları

Açıklamada, Deyr Kanun-Ras el-Ayn kavşağında gerçekleşen saldırının, İsrail'in suçlarına bir yenisini eklediği vurgulandı. Saldırı sonucunda, iki sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, bu tür saldırıların uluslararası kanun ve normlar ile insani sözleşmeleri hiçe sayarak, güneydeki sağlık görevlilerini, ambulansları ve tesisleri hedef almaya devam ettiğini belirtti.

Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında toplamda 214 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.