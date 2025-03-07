İsrail, Lübnan'ın Güneyine Yoğun Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail, Lübnan'ın Güneyine Saldırıyor

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki birçok köye art arda hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. AA muhabirinin aktardığına göre, bu saldırılar özellikle Cebel er-Reyhan, Zebkin ve Yatır bölgelerini hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail hava saldırılarının Babiliye kasabasındaki bazı noktaları bombaladığını bildirdi. Ayrıca, Ensar ve Zerrarîye kasabaları arasında bulunan Mureysa bölgesinin de hedef alındığı belirtildi.

Hava saldırıları sırasında Zahrani bölgesi üzerinde yoğun ve alçak irtifada uçuşlar gözlemlendi. Bu saldırıların yükselen gerilim ortamında gerçekleşmesi endişe veriyor.