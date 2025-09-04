DOLAR
İsrail, Macron'un Ziyaretini 'Filistin Devleti'ni Tanıma' Nedeniyle Reddetti

İsrail, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma girişimi nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülke ziyareti talebini reddetti; Gideon Saar gerekçeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:23
İsrail, Macron'un Ziyaretini 'Filistin Devleti'ni Tanıma' Gerekçesiyle Reddetti

Görüşmede güvenlik kaygıları ve bölgesel etkiler ön plana çıktı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Tel Aviv'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeyi ziyaret talebini, Paris'in Filistin Devleti'ni tanıma niyeti sürdürmesi nedeniyle kabul etmeyeceğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Saar, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Saar, Paris'in tanıma girişimini sürdürdüğü sürece Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail'i ziyaret edemeyeceğini belirtti.

Saar ayrıca Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'diyalog için güvenilmez bir ortak' olmakla suçladı ve yönetimin yaklaşık 20 yıldır seçim yapmadığını ve sınırlı bir halk desteğine sahip olduğunu vurguladı.

Bakanlığın açıklamasında, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki durum, İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması, Lübnan'daki durum ve Ukrayna'daki savaş gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma girişiminin Orta Doğu'daki istikrarı baltaladığını ve İsrail'in ulusal ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini iddia edildi.

İsrail'in Fransa ile iyi ilişkilere önem verdiği, ancak Paris'in İsrail'in güvenliği ve geleceğiyle ilgili temel konulardaki tutumuna saygı göstermesini beklediği ifade edildi. Açıklamada Paris'in son dönemde İsrail'e karşı bir dizi düşmanca adım attığı ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Macron'un Tel Aviv'i ziyaret etme isteği vardı ancak İsrail, Macron'un Filistin Devleti'ni tanımaya devam etmesi nedeniyle bu talebi reddetti. Haberde ayrıca Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Macron'u İsrail'de kabul etme koşulu olarak Filistin'i tanıma kararından vazgeçmesini istediği, Macron'un ise bunu reddettiği aktarıldı.

