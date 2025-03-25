İsrail Mahkemesi, Gazze'den Alıkonulan Dr. Ebu Safiyye'nin 6 Ay Tutuklu Kalmasını Onayladı

İsrail mahkemesi, Dr. Husam Ebu Safiyye'nin 6 ay tutuklu kalmasını onaylayarak uluslararası tepkilere neden oldu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:57
İsrail Mahkemesi, Gazze'den Alıkonulan Dr. Ebu Safiyye'nin 6 Ay Tutuklu Kalmasını Onayladı

İsrail Mahkemesi Ebu Safiyye'nin Tutukluluğunu Onayladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin 6 ay süreyle tutuklu kalması onaylandı. Hamasa bağlı Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Biru's Sebi (Beer Şeva) Mahkemesi'nin Ebu Safiyye'yi "yasa dışı savaşçı" olarak nitelendirerek tutukluluğunu onayladığı belirtildi.

Yasa Dışı Savaşçı Yasası

2002 yılında onaylanan bu yasayla birlikte, Filistinlilerin suçlama ve adil yargılama olmaksızın alıkoyulması mümkün hale geldi. İsrail, 2005 yılından bu yana bu yasayı Gazze sakinlerine yönelik baskılarında kullanmaktadır.

Sorgulama Süreci ve Fiziksel Şiddet İddiaları

Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Dr. Ebu Safiyye'nin 3 ayı aşkın süreyle tutuklu kaldığı ve bu süreçte 5 defa ağır fiziksel ve psikolojik şiddet içeren sorgulamalara maruz kaldığı ifade edildi.

Kemal Advan Hastanesi'ne Düzenlenen Baskın

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024’te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatarak sağlık personelini ve yaralıları zorla hastaneden çıkarmış ve bazı bölümleri ateşe vermişti. Bu olay, uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Filistin Hükümetinin Açıklamaları

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastane müdürü Ebu Safiyye'nin ve diğer sağlık personelinin alıkonulması hakkında bilgi talep etmişti. Uzun bir süre sonra, Ebu Safiyye'nin elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesi'nde görüntüleri yayımlandı.

Röportaj ve Medya Yansımaları

İsrail’in Kanal 13 Televizyonu muhabiri Yossi Eli'nin Dr. Ebu Safiyye ile yaptığı röportaj, 19 Şubat’ta yayımlanmıştı. Bu tür olaylar, İsrail'in uyguladığı tutuklama politikalarının sorgulanmasına yol açıyor.

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