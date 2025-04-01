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İsrail Maliye Bakanı Smotrich Kısa Süreli İstifa Etti: Koalisyon Krizi Derinleşiyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, aşırı sağcı koalisyon ortakları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle istifa etti.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 00:40
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 00:40
İsrail Maliye Bakanı Smotrich Kısa Süreli İstifa Etti: Koalisyon Krizi Derinleşiyor

İsrail'de koalisyon hükümeti, aşırı sağcı partiler itibariyle yeni bir krizle yüzleşiyor. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yahudi Gücü Partisi'nden Yitzhak Kroizer'i Knesset'ten dışlamak amacıyla kabinedeki görevinden kısa süreliğine istifa etti.

Smotrich, dilekçesinde, Knesset üyeliğine dönmek ve görev yapabilmek için hükümetteki görevinden istifa ettiğini belirtti. Knesset'e geri döndüğünde ise görevlerine geri dönmeyi talep edeceğini açıkladı.

İsrail Devlet Televizyonu Kan, Smotrich'in istifasının, aşırı sağcı koalisyon ortağı Yahudi Gücü'nün lideri Itamar Ben-Gvir ile yaşadığı anlaşmazlıklardan kaynaklandığını bildirdi.

Dini Siyonizm Partisi'nden yapılan bir açıklamada, Ben-Gvir'in, 2022 seçimlerinde birlikte hareket ettikleri Smotrich ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptıkları anlaşmaları ihlal ettiği kaydedildi.

Koalisyon Ortakları Arasındaki Kriz

İsrail'de geçerli olan Norveç kanunu gereği, bakanlık koltuğuna oturan bir milletvekili, meclisteki koltuğunu, partisinden seçimlere katılan ve kazanamayan ilk sıradaki kişiye devredebilir. Anlaşmaya göre, 19 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından istifa eden Ben-Gvir, Knesset'ten istifa edeceğini taahhüt etmişti. Ancak, Knesset'ten istifa etmeyi reddederek siyasi konumunu korumayı tercih etti.

Milletvekili olmayan Maliye Bakanı Smotrich'ın, Knesset'e geri dönmek ve Yahudi Gücü'nden bir başka milletvekili Kroizer'in vekilliğini düşürmek için istifa etmesi, mevcut siyasi durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Siyasi Süreçteki Gelişmeler

Zvi Sukkot, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin meclise dönmesi karşılığında yeni bir bakanlık talep edilmesini eleştirerek Yahudi Gücü Partisi'ni taahhütlerine uymaya çağırdı. Yahudi Gücü Partisi ise koalisyon içinde anlaşmazlık yaratmamak adına gereksiz tartışmalara girmeyeceklerini duyurdu.

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