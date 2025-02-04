İsrail, Moldova'da Büyükelçilik Açtı

İsrail, Moldova'nın Başkenti Kişinev'de Büyükelçilik Açtı

İsrail, Moldova'nın başkenti olan Kişinev'de yeni bir büyükelçilik açtı. Moldova Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi'un önemli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Törende Önemli Açıklamalar

Görüşmelerin ardından düzenlenen açılış töreninde Mihai Popşoi, Moldova'da yaklaşık 20 bin Yahudi vatandaşın yaşadığına dikkat çekti. Popşoi, "Bu kesim, toplumun ayrılmaz parçası ve ülkemizin kültürel zenginliğine katkıda bulunuyor," ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise, yeni büyükelçilik sayesinde Moldova ile diplomatik ve siyasi ilişkileri geliştireceklerini ve işbirliğini güçlendireceklerini vurguladı.

Moldova ile İsrail Arasındaki Tarihsel İlişkiler

İsrail, eski Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Moldova'nın bağımsızlığını 1992'de tanıdı. Aynı yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkiler de tesis edildi. Moldova'nın Tel Aviv Büyükelçiliği ise 1994'te açılmıştı. Daha önce, İsrail, Moldova ile olan diplomatik ilişkilerini Kiev'deki büyükelçiliği üzerinden yürütüyordu.