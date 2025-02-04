DOLAR
35,93 0,13%
EURO
37,32 -0,67%
ALTIN
3.280,92 -0,78%
BITCOIN
3.584.851,2 1,51%

İsrail, Moldova'da Büyükelçilik Açtı

İsrail, Moldova'nın başkenti Kişinev'de büyükelçilik açarak diplomatik ilişkilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:27
İsrail, Moldova'da Büyükelçilik Açtı

İsrail, Moldova'nın Başkenti Kişinev'de Büyükelçilik Açtı

İsrail, Moldova'nın başkenti olan Kişinev'de yeni bir büyükelçilik açtı. Moldova Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi'un önemli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Törende Önemli Açıklamalar

Görüşmelerin ardından düzenlenen açılış töreninde Mihai Popşoi, Moldova'da yaklaşık 20 bin Yahudi vatandaşın yaşadığına dikkat çekti. Popşoi, "Bu kesim, toplumun ayrılmaz parçası ve ülkemizin kültürel zenginliğine katkıda bulunuyor," ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise, yeni büyükelçilik sayesinde Moldova ile diplomatik ve siyasi ilişkileri geliştireceklerini ve işbirliğini güçlendireceklerini vurguladı.

Moldova ile İsrail Arasındaki Tarihsel İlişkiler

İsrail, eski Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Moldova'nın bağımsızlığını 1992'de tanıdı. Aynı yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkiler de tesis edildi. Moldova'nın Tel Aviv Büyükelçiliği ise 1994'te açılmıştı. Daha önce, İsrail, Moldova ile olan diplomatik ilişkilerini Kiev'deki büyükelçiliği üzerinden yürütüyordu.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı
3
Ürdün: İki Devletli Çözüm İçin ABD ile İşbirliğine Hazırız
4
Yozgat'ta Engellinin Askerlik Hayali Gerçekleştirildi
5
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile Görüştü
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'i Ağırladı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!