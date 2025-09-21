İsrail Muhalefeti 'Parti Liderleri Forumu' ile Safları Sıkılaştırıyor

İsrail muhalefet partilerinin önde gelen isimleri, iktidar koalisyonuna karşı siyasi koordinasyonu artırmak ve gelecek hükümetin ana hatlarını belirlemek amacıyla Parti Liderleri Forumu adı altında bir oluşum kurduklarını duyurdu.

Toplantı ve katılımcılar

Ortak açıklama, toplantının ardından Yair Lapid, Avigdor Lieberman, Gadi Eisenkot ve Yair Golan tarafından yapıldı. Açıklamada forumun kalıcı hale getirilmesi kararı alındığı ve bir sonraki oturumun Yom Kippur'dan (İbranice'de Kefaret Günü olarak bilinen ve 1 Ekim Çarşamba akşamı başlayıp 2 Ekim Perşembe akşamı sona eren gün) hemen sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

Forumun hedefleri

Açıklamada, forum çerçevesinde anayasa hazırlama, herkese hizmet ilkesini uygulama ve İsrail'in Yahudi, demokratik ve siyonist bir devlet olarak korunması gibi konuların tartışılacağı, bunları belirleyecek bir kurulun oluşturulacağı ifade edildi.

Gelecek adımlar

Metinde ayrıca, eski başbakan Naftali Bennett ile Benny Gantz'ın da gelecek toplantılara katılmasının beklendiği kaydedildi. Forumun kuruluş amacının "bir sonraki siyasi aşamaya hazırlanmak için muhalefetteki safları sıkılaştırmak" olduğu vurgulandı.