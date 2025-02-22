İsrail Muhalefetinden Netanyahu'ya Esir Çağrısı

İsrail muhalefeti, Başbakan Netanyahu'ya Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için güçlü bir çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:13
İsrail Muhalefetinden Netanyahu'ya Esir Çağrısı

İsrail Muhalefetinden Netanyahu'ya Acil Esir Çağrısı

İsrail'de muhalefet partilerinin liderleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'deki kalan İsrailli esirlerin "en kısa sürede ve tek seferde" serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile birlikte Ulusal Birlik, İsrail Evimiz ve Demokratlar partilerinin liderleri Benny Gantz, Avigdor Liberman ve Yair Golan, ortak bir yazılı açıklama yaparak bu talebi ilettiler.

Açıklamada, Netanyahu'dan, İsrailli esirlerin "dönüşlerinin hızlandırılması" ve "tek seferde bırakılmaları" çağrısında bulunuldu. Muhalefet, bu hamleye toplum ve siyasilerden tam destek alacaklarının garantisini verdiklerini belirtti.

Ayrıca, eğer Netanyahu, Gazze'deki diğer İsrailli esirlerin geri getirilmesi yönünde adım atarsa, muhalefetin ona "tam destek" vereceği vurgulandı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Netanyahu'nun, bu akşam yapılacak olan "güvenlik toplantısında" ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sonrası atılacak adımları ve teslim edilmesi beklenen 4 İsrailli esir cenazesinin durumunu ele alması bekleniyor.

Öte yandan, Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkilisi Nahid el-Fahuri, yaptığı açıklamada, Hamas'ın, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlere karşılık, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurdu.

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