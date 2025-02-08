İsrail Müzakere Heyetinin Doha Ziyareti Sırasında Yetki Sorunu

İsrail Müzakere Heyetinin Doha Seyahati ve Yetki Kısıtlamaları

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Doha'ya gidecek olan müzakere heyetinin, Hamas ile ateşkes anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerini yürütme yetkisinin bulunmayacağı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ve iç istihbarat servisi Şin Bet'in görevden ayrılan bir başkan yardımcısının da heyette yer alacağını bildirdi.

Heyetin 9 Şubat Pazar günü Doha'ya gitmesi planlanıyor. Ancak, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına dair görüşme yapma yetkisinin olmadığı belirtiliyor.

İkinci Aşamada Karamsarlık