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İsrail Müzakere Heyetinin Doha Ziyareti Sırasında Yetki Sorunu

İsrail'in Doha'ya gidecek müzakere heyetinin Hamas ile ateşkes görüşmelerinin ikinci aşamasını görüşme yetkisi yok.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:23
İsrail Müzakere Heyetinin Doha Ziyareti Sırasında Yetki Sorunu

İsrail Müzakere Heyetinin Doha Seyahati ve Yetki Kısıtlamaları

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Doha'ya gidecek olan müzakere heyetinin, Hamas ile ateşkes anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerini yürütme yetkisinin bulunmayacağı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ve iç istihbarat servisi Şin Bet'in görevden ayrılan bir başkan yardımcısının da heyette yer alacağını bildirdi.

Heyetin 9 Şubat Pazar günü Doha'ya gitmesi planlanıyor. Ancak, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına dair görüşme yapma yetkisinin olmadığı belirtiliyor.

İkinci Aşamada Karamsarlık

Maariv gazetesinin haberine göre, anlaşmanın ikinci aşamasına geçişte bir karamsarlığın hakim olduğu ifade edildi. Hirsch'in katılımı, İsrail Başbakanlığı

Güvenlik kurumları, siyasi kademenin kendilerine görüşmeleri sürdürme yetkisi vermemesine tepki gösteriyor.

Başbakanlık’tan Açıklama Geldi

İsrail Başbakanlık Ofisi, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile görüştüğünü ve Gazze'deki ateşkes ile esir takası anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili teknik ayrıntıların ele alındığını bildirdi. Görüşmelerin ardından, müzakere heyetinin Doha'ya gitmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

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