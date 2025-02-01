İsrail Ordusu Aytarun'da Ateşkesi İhlal Ediyor: Evler Yakılıyor

İsrail ordusu, beklenen çekilme sürecine rağmen, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesinde ateşkesi ihlal ediyor. Son haberler, İsrail askerlerinin Aytarun'a bağlı Harika bölgesinde evleri ateşe verdiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, uluslararası gözlerin üzerinde olduğu Aytarun'dan çekilmesi beklenen İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna beldenin kontrolünü devretmesi planlanıyor. Ancak, Lübnan ordusunun 10 gündür İsrail engelleri nedeniyle geçiş yapamadığı bölgeye artık girmeye hazırlandığı belirtiliyor. İsrail askeri araçları tarafından kapatılan yolların açılması ve güvenliğin sağlanması için çalışmalar devam etmekte.

İsrail ordusu, bölgedeki güvenlik sağlanıncaya kadar sivillerin Aytarun'a girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

Lüban ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği yerlerden çekilmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun güney bölgelere “tam anlamıyla” yerleşmediğini öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybederken, 216 kişi yaralandı.