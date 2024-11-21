İsrail Ordusu Baalbek'e Hava Saldırısı Düzenledi: 22 Ölü

İsrail Ordusundan Baalbek'e Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Makne, Felavi, Ameşki, Nebha ve Birital bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına ilişkin detayları açıkladı.

Saldırıların Ayrıntıları

Açıklamaya göre, yapılan saldırılarda toplam 8 kişi yaralandı.

Makne'ye düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

yaşamını yitirdi. Felavi bölgesine yapılan hava saldırısında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

öldü, yaralandı. Ameşki'deki saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

hayatını kaybetti, yaralandı. Nebha'da gerçekleşen şiddetli hava saldırısında 8 kişi öldü.

öldü. Birital bölgesindeki saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hizbullah ile Devam Eden Çatışmalar

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam etmekte. 23 Eylül tarihinde Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerinde yoğun hava saldırıları başlatan İsrail, 30 Eylül'de de güney Lübnan'da Hizbullah'ın altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.