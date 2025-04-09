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İsrail Ordusu Balata Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı sakinlerini evlerinden çıkararak kampı askeri karargaha dönüştürüyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:28
İsrail Ordusu Balata Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail Ordusu Balata Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinlileri evlerini boşaltmaya zorladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, piyade ve zırhlı araçlardan oluşan büyük bir askeri birlikle Nablus’un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na operasyona girdi.

Askerler, kamp içindeki evlere baskın düzenleyip arama yaparken, bazı binaları askeri karargahlara dönüştürdü. Bu baskınlar sonucunda onlarca Filistinli aile, evlerinden kovularak kampın dışına çıkmaya zorlandı.

Yerinden edilen bir Filistinli, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, İsrail ordusunun kendisini ve ailesini süresiz olarak kamptan ayrılmaya zorladığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşandığı gözlemleniyor.

Bu süre zarfında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki olaylarda 169'u çocuk olmak üzere 944 Filistinli yaşamını yitirirken yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskın sırasında bölgede bulunan bazı Filistinlilerin ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskın sırasında bölgede bulunan bazı Filistinlilerin ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.

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