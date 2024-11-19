İsrail Ordusu Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarla en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, gözaltı işlemleri, El Halil, Kalkilya, Tubas, Tulkerim ve Ramallah şehirlerinde gerçekleştirildi. Baskınlar sırasında, aralarında çocuklar ve eski mahkumların da bulunduğu bireyler hedef alındı.

Şeyyah Camisi'nin Yıkılması

Öte yandan, İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebbir bölgesinde bulunan Şeyyah Camisi'ni, 'ruhsatsız inşa edildiği' gerekçesiyle yıktı. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, caminin yıkımı sırasında İsrail polisine eşlik eden buldozerler kullanıldı ve 20 yıl önce inşa edilen bina tamamen yok edildi.

Bölgedeki Filistinliler, İsrail'in camiyi yıkma kararının aslında 16 yıl önce alındığını, ancak bu karara karşı yapılan hukuki itirazlar nedeniyle uygulamanın ertelendiğini kaydettikleri bilgileri paylaşıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, Gazze'den alıkonulanlar hariç, İsrail hapishanelerinde 11 bin 700 Filistinli tutulmakta. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmalar sonucunda ise 167'si çocuk olmak üzere toplam 788 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 450 kişi ise çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.