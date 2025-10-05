İsrail ordusu Batı Şeria'da 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Operasyonların ayrıntıları

Filistin resmi ajansı WAFA ve yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi ve toplam 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında 2'si çocuk bulunuyor.

Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampına düzenlenen baskında askerler bazı evlerde arama yaptı ve burada 1 Filistinliyi gözaltına aldı. Aynı baskında kamptaki bazı Filistin bayrakları ile hayatını kaybetmiş Filistinlilere ait posterlerin duvarlardan indirildiği bildirildi.

Kuzeydeki Salifat kentinde, Kefr Dik köyünde iki kişinin evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındığı belirtildi.

Ramallah yakınlarındaki Beytillu köyüne yapılan baskında ise 12 yaşında bir çocuk dahil iki Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Güneydeki El Halil bölgesinde, Arub Mülteci Kampı ile Beyt Emr beldesine yönelik baskınlarda ise biri çocuk olmak üzere 7 Filistinli gözaltına alındı. Beyt Emr'deki müdahalede askerlerin ses ve gaz bombası kullandığı, bölge sakinlerinin atılan gazdan etkilendiği bildirildi.

Arka plan

BAĞLANTILI raporlar, 8 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların arttığını gösteriyor.