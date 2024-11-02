İsrail Ordusu Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltılar Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine yönelik dün akşam ve bu sabah gerçekleştirdiği baskınlar sonucunda 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu kişiler arasında bir çocuk ile geçmişte tutuklanan bireylerin de bulunduğu ifade edildi.

Baskınların Gerçekleştiği Bölgeler

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, baskınların El Halil, Beytüllahim, Ramallah, Nablus, Kalkilya ve Eriha gibi şehirlerde gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun evlerde geniş çaplı hasara yol açtığı ve gözaltına alınan bireylere ve ailelerine yönelik tehditler savurduğu belirtildi.

Gözaltı Sayısındaki Artış

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılar artış göstermektedir. Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre, bu tarihten itibaren gözaltına alınan Filistinli sayısının 11.500'ü aştığı bildirilmektedir.