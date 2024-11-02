DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.381.759,16 -0,37%

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarında 20 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir çocuk da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:18
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltılar Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine yönelik dün akşam ve bu sabah gerçekleştirdiği baskınlar sonucunda 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu kişiler arasında bir çocuk ile geçmişte tutuklanan bireylerin de bulunduğu ifade edildi.

Baskınların Gerçekleştiği Bölgeler

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, baskınların El Halil, Beytüllahim, Ramallah, Nablus, Kalkilya ve Eriha gibi şehirlerde gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun evlerde geniş çaplı hasara yol açtığı ve gözaltına alınan bireylere ve ailelerine yönelik tehditler savurduğu belirtildi.

Gözaltı Sayısındaki Artış

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılar artış göstermektedir. Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre, bu tarihten itibaren gözaltına alınan Filistinli sayısının 11.500'ü aştığı bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Doğal Gaz Kaçağı Faciası: Doktor Hayatını Kaybetti
2
ABD, Ukrayna'ya 425 Milyon Dolarlık Savunma Yardımı Sağlıyor
3
Bakan Bayraktar, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti
4
Ünlü Şeflerden Aşçı Adaylarına Usta-Çırak Modeli Tavsiyesi
5
Belgesiz Ambulans Hizmeti, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
6
Emre Bayır’ın Organları 3 Hastaya Hayat Verecek

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak