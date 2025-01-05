İsrail Ordusu Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltılara Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlar sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak açıklamasında, İsrail askerlerinin Batı Şeria genelinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınların devam ettiğine dikkat çekildi. Bu baskınlar neticesinde, minimal 20 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Özellikle 7 Ekim 2023'ten beri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskın ve gözaltı olaylarının sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu süre zarfında, bu bölgedeki saldırılar sonucu 167'si çocuk olmak üzere 836 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu gelişmeler, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, Filistinlilerin yaşadığı zorlukları ve artan gerilimi bir kez daha gündeme taşıyor.