İsrail Ordusu Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu'ndan Batı Şeria'ya Baskın

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği düzenli baskınlarla 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, ordunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Eriha kentine bağlı ez-Zebidat köyüne düzenlediği baskında 20 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltılar ve Yaralanmalar

Ayrıca, Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Dura beldesinde gerçekleştirilen bir başka baskında ise 2 kişi gözaltına alındı. Sair beldesine yapılan baskın sırasında ise İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, El Halil kentinde 19 yaşındaki bir Filistinli gencin boynundan yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Artan Gerilim

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.