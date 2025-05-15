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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Dört Filistinliyi Hayatını Kaybettirdi

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, ölenlerin cenazeleri alıkonuldu.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:44
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Dört Filistinliyi Hayatını Kaybettirdi

İsrail Ordusunun Bombalı Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği bir baskında bombaladığı evde dört Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Tubas kenti ve Tamun beldesinde operasyon düzenlerken, beldede bulunan bir Filistinlinin evi kuşatıldı. Bu esnada, beldede silah sesleri ve patlamalar duyulurken, ek takviye birliklerinin gönderildiği bildirildi.

İsrail askerleri, kuşatma altındaki evi, "Energa" roketi ile bombaladı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bombalanan evde hayatını kaybeden dört Filistinlinin cenazeleri alıkonuldu.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşanan olaylar sonucunda, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler tarafından yapılan saldırılarda ölenlerin sayısı 966'ya yükseldi. Bu ölümler arasında 171'i çocuk olarak kaydedildi. Aynı dönemde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı ve baskınların arttığı da belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında bombaladığı evde 4 Filistinli...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında bombaladığı evde 4 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Tubas kenti ile kentin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi. İsrail ordusuna ait araçlar ve buldozerler, Tamun beldesinde bir Filistinlinin evini kuşattı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında bombaladığı evde 4 Filistinli...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında bombaladığı evde 4 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Tubas kenti ile kentin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi. İsrail ordusuna ait araçlar ve buldozerler, Tamun beldesinde bir Filistinlinin evini kuşattı.

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