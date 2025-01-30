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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıkarak saldırılarını sürdürdü. Son 10 günde çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:58
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü saldırılar kapsamında Filistinlilere ait bir evi yıktığı bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine baskın düzenleyerek Filistinli Cemal Ebu Heniyye'nin ailesine ait 3 katlı evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Ebu Heniyye, Ağustos 2024'te İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Kuşatma Altındaki Tulkerim

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve mülteci kampını 4 gündür kuşatmaya devam ediyor. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu bölgede evlere sık sık baskınlar yaptığını ve altyapıyı tahrip ettiğini, Filistinli yüzlerce aileyi zorla yerinden ettiğini aktarıyor.

İsrail'in 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'e düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Cenin ve Tubas'taki Saldırılar

İsrail ordusunun 21 Ocak'ta Cenin kenti ve mülteci kampına düzenlediği saldırılar ise 10. gününde devam ediyor. İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarında şu ana kadar 17 kişi yaşamını yitirdi, 50 Filistinli yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Cenin'deki saldırıları kapsamında yaklaşık 100 evi yıktı.

İlgili raporlar, İsrail'in İHA'ların hava desteğinin yanı sıra Cenin'e takviye kuvvet gönderdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, dün Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinin Tammun beldesine düzenlenen hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 892 Filistinli hayatını kaybetti.

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