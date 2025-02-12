DOLAR
36,11 -0,19%
EURO
37,44 -0,11%
ALTIN
3.359,28 -0,14%
BITCOIN
3.443.478,14 -0,26%

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir Filistinli evini yıkarak saldırılarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:32
İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail Ordusundan Yeni Saldırı: Tulkerim'de Filistinli Evi Yıkıldı

İsrail ordusunun devam eden saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir evi yıkmasıyla sonuçlandı. Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusuna ait iş makineleri, Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan evi yıktı.

Yıkım sürecinde, İsrail güçleri yıktıkları evi "Energa" tanksavar silahıyla da bombaladı. Son günlerde Nur Şems Mülteci Kampı'nda silah ve patlayıcı sesleri sıklıkla duyuluyor.

İsrail ordusu, 9 Şubat tarihinde Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılara başlamıştı. Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentlerinde devam eden saldırılar sonucu yaklaşık 38 bin Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

Batı Şeria'nın Kuzeyine Yönelik Saldırılar

Öte yandan, Gazze'de sağlanan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdikleri bir saldırı başlattı.

Cenin'deki bu yoğun saldırılar, 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim ve 2 Şubat tarihinde Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, bir hafta süren baskının ardından 8 Şubat tarihinde Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Baba-Kız Bıçaklı Kavga Davasında Müthiş Gelişme
2
Bolu'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
3
Brezilya, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşılık Vermeyi Planlıyor
4
Ferdi Tayfur İçin Adana'da Mevlit Töreni Düzenlendi
5
Bakan Göktaş'tan Yaşlılara Özel Huzurevi Açılışı ve Destek Müjdesi
6
Balıkesir'de Sahte Polis Çetesi Tutuklandı: 57 Bin Lira Gasbedildi
7
Başakşehir'de Caminin İçinde Makasla Yaralama Anı Güvenlik Kamerasında

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor