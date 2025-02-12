İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail Ordusundan Yeni Saldırı: Tulkerim'de Filistinli Evi Yıkıldı

İsrail ordusunun devam eden saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir evi yıkmasıyla sonuçlandı. Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusuna ait iş makineleri, Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan evi yıktı.

Yıkım sürecinde, İsrail güçleri yıktıkları evi "Energa" tanksavar silahıyla da bombaladı. Son günlerde Nur Şems Mülteci Kampı'nda silah ve patlayıcı sesleri sıklıkla duyuluyor.

İsrail ordusu, 9 Şubat tarihinde Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılara başlamıştı. Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentlerinde devam eden saldırılar sonucu yaklaşık 38 bin Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

Batı Şeria'nın Kuzeyine Yönelik Saldırılar

Öte yandan, Gazze'de sağlanan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdikleri bir saldırı başlattı.

Cenin'deki bu yoğun saldırılar, 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim ve 2 Şubat tarihinde Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, bir hafta süren baskının ardından 8 Şubat tarihinde Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.