İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın el-Velece köyünde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:49
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Velece köyünde Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Batı Şeria'da Beytüllahim kentinin kuzeyinde yer alan el-Velece köyüne baskın düzenledi.

Köyün Cebel Ruveysat bölgesinde konuşlanarak, 50 metrekarelik Taha Muhammed Avadallah'a ait olan meskun evi yıktı. Ayrıca, Avadallah'ın kardeşi Ahmed'e ait tarım için kullanılan küçük yapıyı da tamamen yıktı.

İsrail ordusu düzenlediği baskınla bölgeyi kapatarak, bölge halkının yıkım alanına gelmesini engelledi. Bu süreçte göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanan İsrail askerleri, Mohammed Avadallah'ı darp etti.

Bölgede yaşanan gerginlik, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarına başladığı tarihten bu yana artış gösterdi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir yükseliş kaydediliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, ocak ayında 74'ü meskun ev, 4'ü boş ev ile 29'u tarım tesisi olmak üzere toplam 126 yapıyı etkileyen onlarla baskın ve yıkım saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsrail makamları, Filistinlilerin C bölgelerinde inşaat ve tarım faaliyetlerini engellerken, bu bölgelerde ruhsat almak neredeyse imkansız hale geliyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştır. İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesi idari olarak Filistin'e, güvenlik olarak ise İsrail'e devredilmiştir. Yüzde 61'lik C bölgesi ise idare ve güvenlik açısından tamamen İsrail'in kontrolündedir.

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