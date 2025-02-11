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İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırılarını 21. Gününde Sürdürüyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki saldırılarına devam ediyor. Cenin Mülteci Kampı'ndaki çatışmalar ve can kayıpları artıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:41
İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırılarını 21. Gününde Sürdürüyor

İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Operasyonlarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını 21. gününde sürdürüyor. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, orduya ait insansız hava araçları (İHA), Cenin Mülteci Kampı üzerinde yoğun uçuşlar gerçekleştiriyor.

Cenin'e Baskın ve Çatışmalar

İsrail ordusu, Cenin kentinin Eş-Şarki Mahallesi'nde düzenlediği baskınlarda, keskin nişancıları Filistinlilerin evlerinin çatılarında konuşlandırdı. Bu operasyonlar sırasında buldozerler kullanılarak mahalle altyapısına, Filistinlilerin araçlarına ve dükkanlarına zarar verildi.

Filistinli gruplarla İsrail askerleri arasında yaşanan silahlı çatışmalar esnasında, mahallede duyulan patlama sesleri, bölgedeki gerginliği artırdı. Ancak, can ve mal kayıplarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Verileri

Filistin Sağlık Bakanlığı, sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da, çoğunluğu Cenin kentinden olmak üzere 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere toplam 70 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarının ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.

7 Ekim'den bu yana, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı ve 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.

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